Piekło zamarzło. Aplikacje Apple'a w końcu zawitają na Windowsie

Oczywiście polityka firmy była zrozumiała - chcesz korzystać w pełni z doświadczeń Apple'a, to zapraszamy po MacBooka albo Maca, wyrzuć tego Windowsa do kosza. To element zamykania użytkowników w złotej klatce, bo przecież skoro chcemy coś obejrzeć albo posłuchać na komputerze, to nie będziemy się męczyć z oglądanie przez przeglądarkę jak zwierzęta. Zwłaszcza że w przeglądarkowej wersji brakuje takich funkcji jak chociażby pobieranie, żeby obejrzeć offline. Apple był konsekwentny w swojej polityce i wydawał się ignorować fakt, że niektórzy użytkownicy kupują np. tylko iPhone'a i nie chcą porzucać laptopów z Windowsem. I nagle w lutym 2024 r. piekło zamarzło.