Takiej funkcji nie ma żaden smarfton. Samsung planuje ją specjalnie dla Galaxy 24

Teraz w przypadku zdjęć konieczne jest robienie zrzutów ekranu i wyszukiwanie za pomocą Obiektywu Google’a. Jest to pomocne, ale trochę czasu zajmuje. W Samsungu Galaxy S24 ma wystarczyć zakreślenie i gotowe. To dużo prostsze niż wciąż niezbyt doskonałe zaznaczanie tekstu. Na komputerze może się to i sprawdza, ale na telefonie powoduje wyłącznie irytację.