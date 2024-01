Samsung Galaxy S24 nauczy się nowej sztuczki. Nie będziesz już musiał marzyć o Ultra

Ponadto S24 Plus i S24 Ultra mają otrzymać ekrany QHD+, lecz wszystkie trzy warianty S24 otrzymają wyświetlacze LTPO zdolne do obniżenia częstotliwości odświeżania do 1 Hz, co jest miłym zaskoczeniem względem doświadczenia z S23. Szybko przypomnijmy, spośród zeszłorocznych S23, jedynie model Ultra oferował minimalną częstotliwość odświeżania na poziomie 1 Hz, podczas gdy S23 i S23 Plus nie były w stanie zejść poniżej 24 Hz. To całkiem ważna zmiana, która wpłynie na żywotność baterii w przypadku używania Always On Display lub bardziej złożonego trybu oszczędzania energii.