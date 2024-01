Te gry trafią do PS Plus w przyszłym miesiącu. Jest lista

Na początek listy mamy Foamstars, czyli strzelankę sieciową 4 na 4, za produkcję której odpowiada Square Enix znane m.in. z serii Tomb Raider i Final Fantasy. Gra trochę przypomina pod względem szaty graficznej Fortnite’a, ale z pewnością wprowadza ciekawe mechaniki – tworzenia pianki do budowania terenu i śliskich powierzchni do ślizgania się po arenie. Gra co ciekawe będzie dostępna wyłącznie w abonamencie PlayStation Plus.