Koniec z chińszczyzną i podróbami. Rząd ostro bierze się za pompy ciepła

Jednak nie wszystkie pompy ciepła są takie same. Na rynku pojawiło się wiele nieuczciwych sprzedawców, którzy oferują niskiej jakości produkty. Niektóre z nich to zwykłe podróbki, inne to urządzenia o zaniżonych parametrach, innych niż w opisie produktu. Większość z nich pochodziła z Chin. Niektórzy klienci kupują je nieświadomie, innych kusi atrakcyjna cena. Do tego dochodzą nieuczciwi handlowcy świadomie sprzedający klientom niskiej jakości pompy ciepła.