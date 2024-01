Fritz X - pierwsza kierowana bomba w historii. Ten wynalazek zmienił oblicze wojen

To jednak nie koniec niemieckich sukcesów przy użyciu nowej broni. Amerykański lekki krążownik USS Savannah został trafiony przez bomby Fritz X 11 września 1943 r. o godzinie 10:00 podczas inwazji na Salerno i został zmuszony do wycofania się do Stanów Zjednoczonych na osiem miesięcy napraw. Pojedynczy Fritz X przeleciał przez dach wieży C i zabił załogę wieży oraz grupę marynarzy, gdy eksplodował w dolnym pomieszczeniu magazynowania amunicji. Wybuch wyrwał dużą dziurę w dnie statku. USS Savannah stracił w tym ataku 197 członków załogi.