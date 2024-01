Ekran wyboru przeglądarek trafi na iPhone’y Polaków. Wiemy, co zaproponuje Apple

Apple będzie musiał dostosować oprogramowanie iPhone’ów i iPadów do nowego europejskiego prawa. Świeżo aktywowane urządzenia oraz te, które zostaną uaktualnione do oprogramowania w wersji 17.4 lub nowszej będą musiały zaproponować użytkownikom inne niż Safari przeglądarki. Dla każdego kraju będą to inne propozycje. Jakie będą w Polsce?