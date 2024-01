Dlaczego niebo w dzień jest niebieskie? Oto wyjaśnienie zagadki

Widmo elektromagnetyczne to sposób przedstawienia wszystkich rodzajów fal elektromagnetycznych, od najkrótszych do najdłuższych. Na widmie znajdują się m.in. fale gamma, rentgenowskie, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, mikrofalowe i radiowe. My, ludzie, możemy widzieć tylko niewielką część widma, zwaną światłem widzialnym. Światło widzialne to zbiór fal o długościach od około 380 nm (nanometrów) do około 740 nm. Fale te tworzą tęczę kolorów, od fioletu po czerwień, które możemy rozróżnić naszymi oczami.