Surface Laptop Go 3 to notebook dla uwielbiających święty spokój - recenzja

Surface Laptop Go 3 to zeszłoroczny średniej klasy procesor i przyzwoite podzespoły opakowane w powierzchowność wysokiej półki. To oznacza, że Surface Laptop Go 3 to komputer wysoce bezproblemowy. Nie ma na pokładzie crapware’u, pracuje przewidywalnie, cicho i stabilnie. Jest przyjemny dla oka, ma rewelacyjną klawiaturę i unikalny dotykowy wyświetlacz 3:2, choć niestety o rozdzielczości nieco zbyt niskiej. Jeżeli ktoś szuka małego komputera, którym nie chce się przejmować, na którym można polegać, który jest ładny, cichy i po prostu działa: Surface Laptop Go 3 wydaje się to gwarantować. Zdecydowanie polecam Surface Laptop Go 3.