Na te zmiany internetowi sprzedawcy muszą być gotowi. W grze są setki miliardów złotych

Kryptowaluty stanowią fascynującą innowację w dziedzinie finansów, jednak obecnie ich użycie w płatnościach nie jest jeszcze powszechne. Wkrótce możemy się jednak spodziewać znaczących zmian, ponieważ nadchodząca regulacja MiCA (Markets in Crypto-Assets) ma potencjał stworzenia solidnych fundamentów legislacyjnych dla walut opartych na technologii blockchain. Ma ona na celu uregulowanie rynku kryptowalut i związanych z nimi usług w Unii Europejskiej, co jest istotnym krokiem w kierunku zwiększenia przejrzystości, bezpieczeństwa i integralności tych rynków. Jednym z kluczowych efektów regulacji MiCA będzie wymaganie, aby dostawcy usług związanych z kryptowalutami uzyskali licencje i przestrzegali wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i regulacji. To z kolei wpłynie na zwiększenie zaufania inwestorów i użytkowników kryptowalut. Jednym z interesujących aspektów tej regulacji jest to, że może ona również stworzyć korzystne warunki dla popularyzacji stablecoinów oraz pieniądza elektronicznego. Te rodzaje cyfrowych aktywów mogą stać się bardziej dostępne i akceptowane, co z kolei otworzy przed klientami zakupów internetowych nowe metody płatności. Szybkość, wygoda i bezpieczeństwo płatności opartych o technologię blockchain mogą przekonać wielu do korzystania z tych technologii, co ma potencjał do rewolucji w zakresie sposobów dokonywania transakcji online. To z kolei przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom, tworząc nowe możliwości w świecie e-commerce

- przewiduje Marcin Adamczyk, szef Business Unitu AI w Autopay.