Nikt wcześniej nie strącił śmigłowca wroga w ten sposób. Ci piloci dokonali cudu

Bennett nakazał jednak Bakke utrzymywać laser skierowany na Mi-24. Nagle usłyszeli w słuchawkach komunikat: “Good kill, good kill” oznaczający bezpośrednie trafienie w cel. Bomba trafiła śmigłowiec w powietrzu, rozbijając go na kawałki. Jak się okazało, śmigłowiec po starcie poleciał prosto w kierunku F-15E, co pozwoliło bombie idealnie trafić w cel. Gdyby Hind poszedł w jakimkolwiek innym kierunku, bomba by go minęła.