Teleskopy NASA odkryły rekordową czarną dziurę. Jest w niej coś niepokojącego

Najdalszą czarną dziurę odkryto w galaktyce o nazwie UHZ1, która znajduje się w kierunku gromady galaktyk Abell 2744, oddalonej od nas o 3,5 mld lat świetlnych. Jednak dane z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, który obserwuje w podczerwieni, ujawniły, że galaktyka UHZ1 znajduje się dużo dalej niż gromada Abell, bo 13,2 mld lat świetlnych od Ziemi. Oznacza to, że widzimy ją taką, jaka była 470 mln lat po wielkim wybuchu, kiedy wszechświat miał zaledwie 3 proc. swojego obecnego wieku.



Następnie ponad dwutygodniowe obserwacje teleskopu rentgenowskiego Chandra wykazały w tej galaktyce obecność intensywnego, rozgrzanego gazu emitującego promienie X. Jest to charakterystyczny znak, że w tym miejscu znajduje się supermasywna czarna dziura. Światło z galaktyki i promienie X z gazu wokół jej supermasywnej czarnej dziury zostały powiększone o około czterokrotnie przez pośrednią materię w Abell 2744. Zjawisko to nazywamy soczewkowaniem grawitacyjnym.