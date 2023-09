To zdjęcie z teleskopu Webba zachwyca. Z tej gwiazdy wyrośnie piękne Słońce

Obiekty Herbiga-Haro to jasne obszary otaczające nowo narodzone gwiazdy, które powstają, gdy wiatry gwiazdowe lub dżety gazu wyrzucane z tych nowo narodzonych gwiazd tworzą fale uderzeniowe zderzające się z dużymi prędkościami z pobliskim gazem i pyłem. To spektakularne zdjęcie HH 211 ukazuje wypływ protogwiazdy klasy 0 - dziecięcego odpowiednika naszego Słońca, gdy miał nie więcej niż kilkadziesiąt tysięcy lat i miał masę zaledwie 8 proc. masy dzisiejszego Słońca. Ostatecznie wyrośnie jednak na gwiazdę podobną do Słońca.