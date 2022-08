Teleskop Webba złowił najodleglejszą pojedynczą gwiazdę, jaką kiedykolwiek udało się sfotografować

Obiektu tego nigdy nie dałoby się dostrzec, gdyby nie fakt, że między nami a nim znajduje się niezwykle masywna gromada galaktyk WHL0137-08, która działając niczym szklana soczewka, skupia w okolicach Ziemi światło pochodzące z tej gwiazdy. Naukowcy wskazują, że docierające do nas obecnie światło z tej gwiazdy potrzebowało 12,9 miliarda lat na pokonanie dzielącej nas odległości. Jest to zatem rekordowo odległa, najodleglejsza zaobserwowana pojedyncza gwiazda w historii. Warto tutaj podkreślić, że przez te niemal 13 mld lat wszechświat się bezustannie rozszerzał, co oznacza, że aktualnie obserwujemy gwiazdę 28 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Zupełnie inną kwestią jest fakt, że choć ją obserwujemy, to gwiazdy już dawno nie ma. Naukowcy szacują, że Earendel miał masę od 50 do 100 razy większą od masy Słońca. To z kolei oznacza, że gwiazda miała przed sobą zaledwie kilka milionów lat życia. Choć jej samej już dawno nie ma, to wyemitowane przez nią światło wciąż przemierza wszechświat.