Recenzja SteelSeries Alias Pro: ten mikrofon rozwiązuje masę problemów

Jasne, podłączenie tego wszystkiego wciąż nie jest tak proste jak po prostu podpięcie mikrofonu USB do komputera, ale SteelSeries robi co może, by doświadczenie było tak łatwe, jak to tylko możliwe. Wliczając w to naprawdę czytelną instrukcję, materiały wideo w Internecie oraz wyraźne oznaczenie portów na obudowie oraz końcówkach przewodów. Dzięki temu konfiguracja stacji do streamowania na dwóch PC nie jest horrorem. W połączeniu z instalacją oprogramowania to zabawa na kilka minut.