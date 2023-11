Jak ukryć przed kimś relacje na Facebooku? Poradnik

Relacje na Facebooku to świetny sposób, by pozostać w kontakcie ze znajomymi - stale informować ich o tym co tam u ciebie słychać bez potrzeby wysyłania im wiadomości czy publikowania postów. Do tego - całkiem wygodnie dla wielu - relacje znikają po 24 godzinach.



Mimo to każdy z nas ma znajomych, z którymi nie chce się dzielić wszystkim - lub w drugą stronę, chce zachować pewne relacje ograniczone jedynie dla wąskiego grona znajomych. Na takie i inne scenariusze Facebook przygotował możliwość ukrywania relacji, a my podpowiemy, gdzie znaleźć ową opcję.