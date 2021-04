Facebook bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych. Rzadko kiedy wśród znajomych możemy znaleźć osobę, która nie korzysta z tej aplikacji.

Facebook umożliwia dostęp do przeróżnych treści: obrazków, grup, filmików, a nawet posiada miejsce, gdzie można znaleźć ogłoszenia z przedmiotami, pojazdami, domami na sprzedaż lub wynajem oraz oferty pracy. Nie tak dawno temu wprowadził funkcję serwisu randkowego. Facebook posiada masę informacji na temat swoich użytkowników. Dlatego istotne jest, aby zabezpieczać swoje dane i nie upubliczniać wszystkich informacji, do których każdy mógłby mieć wgląd.



Zatem, jak chronić swoją prywatność na tak popularnym portalu, jakim jest Facebook?



W tym tekście znajdziesz odpowiedzi na pytania i dowiesz się, jak ustawić konto na FB:

Ustawienia i prywatność profilu na Facebooku

Wszystkie najistotniejsze funkcje znajdziemy w zakładce „Ustawienia i prywatność” w menu. W „Ustawieniach konta” jest zakładka „Bezpieczeństwo i logowanie”, gdzie można (i wręcz powinno się) ustawić uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które jest dodatkową metodą zabezpieczania konta przed niechcianymi gośćmi. Po każdej próbie logowania z nieznanego urządzenia, Facebook poprosi o podanie kodu weryfikacyjnego, którego dostaniemy w wiadomości SMS do zalogowania na konto.



Tym sposobem aplikacja chroni przed wchodzeniem na konto. Zalecane jest też ustawienie alertów dotyczących logowania, wtedy będzie się dostawać powiadomienie na maila lub SMS.

Facebook: Jak ukryć informacje osobiste, posty i znajomych?

W ustawieniach konta, w sekcji „Prywatność” można zadecydować o tym, kto widzi aktywność na profilu. W „Ustawieniach prywatności” Facebook sam podpowiada, które ustawienia są ważne - dodał funkcję „Kontrola prywatności”, dzięki której możemy szybko i sprawnie odnaleźć się w gąszczu ustawień.



Odnajdziemy tam m.in. widoczność informacji udostępnionych, takich jak: informacje profilowe, posty i relacje. Dalej znajdziemy wskazówki dotyczące zabezpieczania konta,a obok jest sekcja, gdzie da się ustawić wyszukiwanie naszego konta. Poza tym są jeszcze ustawienia dotyczące danych i preferencje reklamowe. Facebook dodając tę funkcję, ułatwił wyszukiwanie istotnych ustawień prywatności.



W „Ustawieniach prywatności” zmienimy również widoczność postów i widoczność listy znajomych.

Jak zablokować tablicę na Facebooku?

W sekcji „Profil i oznaczanie” da się wyłączyć publikowanie postów przez inne osoby na naszym profilu, co za tym idzie wyłącza się też możliwość dodawania postów, np. na urodziny. Wskutek czego, gdy znajomi dostaną powiadomienie o naszych urodzinach, będą mogli złożyć nam życzenia jedynie w wiadomości prywatnej.

Facebook: Jak ukryć zdjęcia?

Aby ukryć zdjęcia trzeba wejść w „Zdjęcia” na profilu i po kolei na każdym zdjęciu edytować ustawienia prywatności.



Zalecam jednak spędzić więcej czasu na przeglądaniu tych ustawień, tak aby stworzyć profil pod siebie i udostępniać tylko takie informacje, które chcemy, by były dostępne. Np. możemy zrezygnować z upubliczniania nazwy miejscowości, którą zamieszkujemy. Tę funkcję również znajdziemy w „Zarządzaniu profilem” w „Ustawieniach prywatności” lub wystarczy, że wejdziemy na swój profil i klikniemy w „Zobacz swoje informacje”.

W jaki sposób zrezygnować z Facebooka?

Usunięcie Facebooka nie jest tak skomplikowaną czynnością jak mogłoby się wydawać - wystarczy wejść w „Ustawienia konta” i znaleźć sekcję „Własność konta i kontrola”. A stamtąd przejść do „Dezaktywacji i usuwania konta”. Trzeba wybrać, co chcemy zrobić z kontem: czy tylko tymczasowo wyłączyć konto, czy na zawsze pozbyć się obecnego konta. Po tym trzeba wykonać instrukcje w celu potwierdzenia dezaktywacji lub zamknięcia.



Przeczytaj również: Jak usunąć konto na Facebooku i Messengera? Co z kontem FB po śmierci?

W przypadku dezaktywacji można powrócić do korzystania z Facebooka w każdym momencie. Ponadto, gdy dezaktywuje się konto, dalej ma się dostęp do Messengera. Nie jest się widocznym na Facebooku, natomiast na Messengerze już możemy zostać wyszukani po naszych danych. Poza tym możliwe jest też używanie funkcji logowania przez Facebooka w innych aplikacjach. Nasz adres URL pozostaje też zarezerwowany tylko dla nas, do momentu aż nie usuniemy konta.



Gdy usuwamy trwale konto, zewsząd znikają nasze zdjęcia, posty i wszystkie informacje. Jedynie wiadomości wysłane do znajomych mogą być wciąż dla nich widoczne.



Jeśli jednak zdecydujemy, że chcemy wrócić do konta, w ciągu 30 dni mamy możliwość anulować proces usuwania.



Sprawdź też: Jak odzyskać konto na Facebooku? Jak zabezpieczyć konto FB? Poradnik

Co Facebook wie o mnie?

Informacje, które Facebook zgromadził na nasz temat, znajdują się „Ustawieniach konta” w zakładce „Dostęp do Twoich informacji”. Znajdziemy w niej wszystkie informacje, które aplikacja przechowuje. W każdej chwili możemy je też pobrać.



W pliku, który pobierzemy, możemy wybrać, które informacje chcemy pobrać. Wśród nich możemy otrzymać:

nasze wszystkie udostępnione posty, zdjęcia i filmy, komentarze,

polubienia i reakcje,

znajomi,

udostępnione relacje,

obserwujące strony i osoby oraz obserwowane strony i osoby,

wszystkie wiadomości wymienione z innymi w Messengerze,

grupy oraz aktywność na grupach, do których należymy,

odpowiedzi na wydarzenia oraz lista utworzonych wydarzeń,

informacje kontaktowe, informacje na profilu, wydarzenia z życia, hobby i muzyka,

strony, które administrujemy i które polecamy,

aktywność w Marketplace,

historia płatności dokonanych przez Facebooka,

zapisane elementy i kolekcje,



utworzone przez nas miejsca

aplikacje i witryny, do których logujemy się przez Facebooka,

inna aktywność, np. wysłane i otrzymane zaczepki,

profil w Facebook Gaming,

czynności wykonane na Facebooku,

elementy przeniesione do kosza,

archiwum przeniesione do kosza,

aktywność dotycząca krótkich filmów na Facebooku,

konta dodane do „Centrum kont”,

aktywność w sekcji „Nagrody”,

prezentacja na temat najważniejszych ustawień prywatności,

reklamy i firmy: interesujące dla nas tematy reklam, interakcje z firmami i organizacjami,

historia wyszukiwań na Facebooku,

informacje związane z lokalizacją,

informacje związane z kontem,

informacje dotyczące bezpieczeństwa i logowania, w tym historia logowań i wylogowań, okres aktywności na Facebooku,

kolekcja tematów określona na podstawie naszej aktywności na platformie,

historia nagrań głosowych i transkrypcji.