Sztuczna inteligencja, która rozumie ból klienta? To nie science-fiction, to projekt na Hackathonie

Bazujące na technologii Dużych Modeli Językowych czatboty są piorunująco dobre w rozpoznawaniu znaczenia wykorzystanych w tekście słów. Rozumieją niuanse językowe w pytaniu użytkownika i świetnie sobie radzą z dopasowaniem odpowiedzi z indeksowanych przez siebie danych. W publicznie dostępnych czatbotach jest to proces ciut niedoskonały, te pokroju Bing Copilot czy ChatGPT nadal bywają skłonne do halucynacji. ERGO Hestia - podobnie jak inne firmy - może jednak wykorzystać stojącą za nimi technologię do swoich własnych celów, szkoląc swoje czatboty na konkretnym zestawie danych. Tego rodzaju eksperymenty prowadzi coraz więcej przedsiębiorstw, zyskując w efekcie zupełnie nowe narzędzie do obsługi klienta. Uczestnicy Hackathonu poszli jednak znacznie dalej.