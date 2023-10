Starlink ma 30 razy większy ślad węglowy niż internet naziemny

Według szacunków naukowców, każdy start rakiety Falcon 9, która jest używana przez SpaceX do wynoszenia satelitów Starlink, emituje nawet 336 ton CO2. To tyle, co spaliłoby około 34 samochodów osobowych w ciągu roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że SpaceX planuje wystrzelić ponad 40 tys. satelitów Starlink, a każda rakieta Falcon 9 może zabrać na pokład maksymalnie 60 satelitów, oznacza to, że potrzeba będzie ponad 660 startów rakiet. To z kolei oznacza, że tylko z tego tytułu powstanie ponad 200 tys. ton CO2.