Mały, niedrogi, a zaskakująco dobrze gra. Test bezprzewodowego głośnika Sony SRS-XB100

Tymczasem producentowi udało się to, czego nie zrobił wcześniej – zamknął imponującą moc w akceptowalnych wymiarach. Oczywiście to nie tak, że te maluszki grają tak samo, jak ich potężny kuzyn, bo to niemożliwe. Jednak słuchając muzyki z SRS-XB100 ciągle byłem pod wrażeniem, że są tak małe, a naprawdę dużo potrafią. I przez to sprawdzają się zarówno w małych oraz średnich mieszkaniach, ale też na zewnątrz. Taką mądrą uniwersalność to ja lubię.