Nie kosztuje majątku i nada się na pierwszy gramofon. Recenzja Rega Planar 1

Gdzie włącznik? Gdzie przycisk do zmiany prędkości? Moda na gramofony i ogólnie retro sprzęty sprawiła, że na nowo pokochaliśmy fizyczne przyciski, coś, co stawia opór, daje się przełączyć, obrócić. Przyznaję, sam nieraz się na to złapałem. A potem przychodzi projektant z Regi i mówi: no dobra, ale po co ci to potrzebne?