Jakbym trzymał tygrysa w kawalerce. Ta bestia potrzebuje przestrzeni. Recenzja głośnika Sony SRS-XV800

Pierwsze chwile z SRS-XV800, nowym imprezowym bezprzewodowym głośnikiem Sony, były rozczarowujące. Owszem, jest spory. Przyznaję – waży niemało, co dało się odczuć, niosąc go do mieszkania w pudle, ważącym ok. 21 kg. Kiedy jednak podłączyłem do telefonu i zacząłem puszczać swoje ulubione utwory, odniosłem wrażenie, że jest co najwyżej nieźle.