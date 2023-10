Najpierw posprzątają drogi, a potem tymi śmieciami je załatają

Miasta muszą być wysprzątane, bo czyste ulice nie tylko cieszą oko, ale też sprawiają, że poprawia się jakość powietrza. Udowodniły to badania w Krakowie. Sęk w tym, że problemem są zmiotki, z którymi potem nie wiadomo co zrobić. To może stworzymy z nich materiał budowlany? – pomyślały naukowczynie. I to był dobry trop.