Zamiast jeść śmieci, zrobili z nich pustaki

Jak mówi Kujawa, prawdziwy problem dla świata recyklingu pojawił się w 2017 roku, kiedy to Chińska Republika Ludowa ogłosiła bezprecedensowy ban na import plastikowych śmieci - tak tych możliwych do recyklingu, jak i nie. W ciągu dwóch następnych lat rząd w Pekinie do listy zakazanych materiałów dodał kolejne tworzywa, załamując globalny przepływ śmieci. Zgodnie z szacunkami aż do roku 2017, do Chin wysyłane było około 70% światowej produkcji plastikowych odpadów, czyli około siedmiu milionów ton.