Uczeni z Uniwersytetu w Sussex wyniki swojej pracy opublikowali w lipcowym wydaniu Science of the Total Environment. W ramach badań brytyjscy uczeni przeanalizowali 261 próbek odchodów małych ssaków, pochodzących zarówno z terenów miejskich jak i niezurbanizowanych w Wielkiej Brytanii. Badacze pod uwagę brali wszystkie trzy grupy żywieniowe: roślinożerców, owadożerców i wszystkożerców.

Naukowcy spodziewali się, że ilość mikroplastików w kale gatunków roślinożernych i mieszkających na terenach niezurbanizowanych będzie znacznie mniejsza w porównaniu do pozostałych ssaków. Jednakże analiza odchodów zwierząt nie potwierdziła tej teorii, co zdziwiło i zaniepokoiło badaczy.