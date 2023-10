Do gaszenia pożarów użyli bomb atomowych. Konsekwencje do dziś są tajemnicą

Czy to oznacza, że pokojowe wykorzystanie eksplozji nuklearnych jest już tylko historią? Nie do końca. Niektórzy naukowcy i politycy wciąż widzą w nich potencjał do rozwiązywania niektórych problemów ludzkości. Jednak takie pomysły spotykają się z dużą krytyką i sprzeciwem ze strony społeczności międzynarodowej. Większość ekspertów uważa, że eksplozje atomowe są zbyt ryzykowne i nieefektywne, a ich skutki uboczne są nie do przewidzenia.