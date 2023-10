Katastrofa eksplozji Kraton-3 nie powstrzymała Rosjan przed dalszym eksperymentowaniem z atomem. Po 1978 r. jeszcze wielokrotnie wykorzystywali głowice jądrowe do tak zwanych "pokojowych celów". Ostatni taki przypadek miał miejsce 6 września 1988 r. w obwodzie Archangielskim, w europejskiej części ZSRR, kiedy to wybuch atomowy wykorzystano do sondowania podziemnych złóż.