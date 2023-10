Masz konto w tych bankach? W ten weekend licz się z utrudnieniami

Prace potrwają 29 października od godziny 2:10 aż do 8:00 czasu zimowego i wtedy klienci nie zalogują się na konto w aplikacji mobilnej ani poprzez stronę internetową, więc nie będą mogli skorzystać z funkcji takich jak BLIK, przelewy i inne. Natomiast co gorsze, od godziny 2:10 do 5:30 nie będzie się dało zapłacić kartą (online, stacjonarnie), ani wypłacić gotówki z bankomatu (czy jej wpłacić przy pomocy wpłatomatu).