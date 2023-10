Apple chce, żebyś korzystał z jednej aplikacji VOD. Idzie duża zmiana

Apple TV jest z nami od 2007 roku. Nie, to nie pomyłka: oryginalne urządzenie zadebiutowało przeszło 16 lat temu! W 2015 roku otrzymaliśmy wersję HD, ale największą zmianę przyniosła kompletnie nowa wersja małej puszki do konsumowania treści na telewizorze: Apple TV 4K, który już doczekał się trzech generacji od 2017 roku. I to powinno wystarczyć, bo Apple teraz chce się skupić na dopracowaniu oprogramowania - nie tylko dla urządzeń Apple TV z systemem tvOS!