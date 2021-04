Nowa funkcja systemu tvOS, która pozwala na zmianę balansu kolorów w materiałach odtwarzanych na Apple TV, jest już dostępna. Dzięki niej za pomocą iPhone’a można dokonać „kalibracji” obrazu wyświetlanego na telewizorze.

Apple przyzwyczaił nas do tego, że premiuje posiadanie więcej niż jednego urządzenia z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Przykłady można mnożyć w nieskończonośc: współdzielony schowek, wysyłanie plików poprzez AirDrop, możliwość synchronizacji stanu aplikacji pomiędzy sprzętami, sterowanie odtwarzaniem na telewizorze z poziomu zegarka i odbierania połączeń telefonicznych na innych sprzętach niż telefon itd.

W tym tygodniu doszły kolejne dwa powody, by w pełni przejść na jabłkową stronę Mocy. Pierwszym z nich jest automatyczne odblokowanie telefonu, gdy nosimy maseczkę, a telefon wykryje w okolicy odblokowany zegarek zalogowany na to samo Apple ID (co działa świetnie!). Druga z funkcji ucieszy z kolei posiadaczy Apple TV, gdyż pozwala na automatyczne zmodyfikowanie balansu kolorów w treściach wyświetlanych na ekranie telewizora dzięki… kamerze True Depth w iPhonie.

Jak działa „kalibracja” obrazu w Apple TV z wykorzystaniem iPhone’a?

Od razu zaznaczę, że nie bez powodu stosuję tu cudzysłów, bo chociaż Apple umieścił nową opcję w ustawieniach Apple TV w sekcji o nazwie kalibracja, to trudno zmienianie balansu kolorów po stronie źródła nazywać pełnoprawną kalibracją. Mimo to w efekcie mamy otrzymać, przynajmniej w teorii, obraz zbliżony do tego, jakie było zamierzenie twórców seriali oraz filmów i to bez konieczności bawienia się suwaczkami w telewizorze (lub wzywania specjalisty).

W celu przeprowadzenia tej, powiedzmy, korekty kolorów, trzeba zaktualizować system operacyjny w Apple TV do wersji tvOS 14.5 oraz wgrać na iPhone’a z modułem Face ID oprogramowanie w wersji iOS 14.5 (i wbrew moim obawom wcale nie trzeba kupować nowego Apple TV 4K 2. generacji). Następnie należy na przystawce do telewizora wejść w Ustawienia i odnaleźć wspomnianą sekcję o nazwie Kalibracja oraz przejść do podmenu Wyrównanie kolorów.

Nową funkcję Wyrównanie kolorów znajdziecie w menu Kalibracja

Następnie system tvOS 14.5 wyświetli czarny ekran oraz kolorowy prostokąt.

Apple TV wyświetla na ekranie telewizora animowany kolorowy prostokąt

Na smartfonie z iOS 14.5 wyskoczy powiadomienie, które trzeba tąpnąć.

Po tapnięciu w powiadomienie na telewizorze wyskakuje komunikat, który prosi o przysunięcie iPhone’a do Apple TV

Kolejnym krokiem jest potrzymanie iPhone’a ekranem zwróconym do telewizora.

Efekty zmiany balansu kolorów można sprawdzić na klipie wideo z plażą.

Po wykonaniu korekty balansu kolorów w tvOS 14.5 można ocenić, czy zmiany nam odpowiadają

Apple poleca przy tym, by przed procesem poprawiania balansu kolorów wyłączyć wszystkie upiększacze obrazu w telewizorze, a cały proces trwa może z pół minuty. W jego trakcie Apple TV wyświetla kolejno różne kolory, a kamera True Depth w telefonie je skanuje. Pod koniec można sprawdzić, co to właściwie dało.

Efekty są zadowalające, nie widać żadnych przekłamań i zniekształceń. W moim przypadku obraz zmienił się po prostu na nieco cieplejszy. To jest o tyle ciekawe, że mój telewizor marki Samsung w przypadku Apple TV wybrał wcześniej chłodniejszą temperaturę kolorów w trybie automatycznym niż w przypadku innych źródeł HDMI.

Podkreślam jednak, że zmienianie balansu kolorów w Apple TV nie jest w żadnym wypadku profesjonalną kalibracją telewizora. Dokonane w ten sposób zmiany nie mają też żadnego wpływu na obraz z innych źródeł HDMI, aplikacje uruchamianych z poziomu Smart TV oraz telewizję kablową lub odbieraną przez antenę.