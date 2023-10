Dobre przeceny na akcesoria komputerowe. Trwają wielkie okazje Amazon Prime

Na promocji Amazon można dostać także tanią kartę graficzną MSI Radeon RX 6650 XT Gaming X, która jeszcze kilka dni temu kosztowała ok. 1450 zł. W cenie poniżej 1000 zł to świetny wybór dla tych, którzy budują komputer do grania w rozdzielczości 1080p, chcąc grać w nowe tytułu (typu Assassin’s Creed Mirage) na najwyższych ustawieniach graficznych. W tej kwocie to naprawdę świetna okazja.