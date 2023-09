Tak zmieni się Xbox. Wrześniowa aktualizacja przynosi nowości, ale też daje bolesne klapsy

W ostatnim czasie Xbox wybrał się na krucjatę przeciwko graczom. No tym, którzy niszczyli zabawę innym, byli toksyczni. Jak podawał Microsoft, był to jedynie niewielki procent z całej społeczności. Tamte nowości trafiły do systemów od razu. Teraz z kolei dostaliśmy wszystkie nowe usprawnienia, które zawitają we wrześniu. I jest tego niemało!