Włączasz YouTube'a, a tam gry. Takie do grania, a nie tylko do oglądania

A teraz, 5 września, jak zauważył serwis 9to5Google, YouTube zaktualizował listę testowych, eksperymentalnych funkcji, ogłaszając tam, że Playables są teraz wprowadzane dla "na początek dla ograniczonej liczby użytkowników". Oznacza to tyle, co “jeżeli masz farta, to pograsz sobie w gry na YouTubie”.