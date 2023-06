Stadia wraca? Na YouTube pojawiają się pierwsze interaktywne gry

Jak wynika z informacji dziennikarzy Wall Street Journal, pracownicy Google’a testują już YouTube Playables. Co to dokładnie jest? To nowa funkcja YouTube’a, która ma pozwalać na zabawę z łatwymi do wzajemnego udostępniania grami. Przy czym chodzi, przynajmniej na razie, o relatywnie proste gry. Mają one działać w aplikacjach YouTube i być z nimi powiązane, nieco na wzór gier wydawanych przez Netflixa. Jedną z testowanych gier jest klasyczna zręcznościówka Stack Bounce.