wszystko.pl dwa miesiące po starcie. Sprawdzamy, co słychać na nowej platformie zakupowej

Od strony technicznej wszystko.pl to platforma zakupowa, ale wyróżnia się podejściem do sprzedającego - na portalu nie ma prowizji od sprzedaży, jest za to darmowe utrzymanie konta oraz bezpłatne możliwości promowania oferty sklepu. Sprzedawcy pochodzą z Polski i są zweryfikowani, co w dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń jest niewątpliwym plusem. Siłą platformy ma być przejrzystość, prosty proces zakupowy oraz przyjazna obsługa.