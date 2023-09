Sony zaskoczyło nową Xperią 5 V. Taka mała, a ma tak pojemną baterię

Smartfon można wykorzystać jako zewnętrzny monitor. Przykładowo do podglądu w aparacie tego samego producenta, ale nada się także jako sprzęt do prowadzenia transmisji na żywo. Co więcej, Sony wprowadziło do Xperii 5 V poprawiony tryb Game Enhancer z nowym interfejsem oraz urządzenie oferuje zupełną nowość - aplikację Video Creator, która automatycznie łączy krótkie klipy wideo w jeden długi film (rozwiązanie też trafi do Sony Xperii 1 V, bez obaw).