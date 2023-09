Recenzja Mortal Kombat 1: solidny korzeń, bardzo chore liście

Szczególnie podoba mi się, że wojownicy nie są już podzieleni na warianty, zmuszając graczy do wyboru palety ciosów. Teraz bohaterowie MK to spójne konstrukcje od A do Z. Łączny wachlarz ruchów może być mniejszy, ale za to poszczególne ataki zostały lepiej dopracowane. Wojownicy otrzymali przepiękne sekwencje. To uczta dla oczu.