Odnaleźli nowe komnaty w słynnej piramidzie. A to dopiero początek

Uczeni odkrywają kolejne planety w odległych zakątkach kosmosu, a tymczasem na jaw wychodzi jak wiele mają jeszcze do zbadania na Ziemi. Odnaleziono nową komnatę w piramidzie Sahure i nie jest to element kampanii promocyjnej nowego Tomb Raidera czy Indiany Jonesa. Co ciekawe owa komnata odkryta została nieco przez przypadek. Odkrywcy - zespół egipsko-niemieckich naukowców pod przewodnictwem dr Mohameda Ismaila Khaleda - mieli bowiem za zadanie pomóc w remoncie grobowca.