Masz konto w jednym z tych banków? W weekend możesz mieć kłopoty

mBank przeprowadzi przerwę w dostępie do usług z 23 na 24 września (z soboty na niedzielę), przez co od godziny 2:10 aż do 8:00 w niedzielę nie będzie można zapłacić kartą w sklepie, ale także wypłacić gotówki z bankomatu. Dodatkowo od godziny 2:10 do 9:40 klienci nie zalogują się do aplikacji mobilnej, czy strony internetowej, a także nie zapłacą za zakupy w internecie.