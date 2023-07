Aplikacja PeoBIZ obchodzi pierwsze urodziny. Klienci firmowi Banku Pekao ją pokochali

Bank Pekao chwali się, że obecnie korzysta z niej co piąta firma będąca klientem banku, czyli 24 tys. przedsiębiorstw. W skali miesiąca generują one 340 tys. akcji w aplikacji. Tylko w czerwcu tego roku wykonano 23 tys. przelewów, co jest zarazem rekordem w historii PeoBIZ.