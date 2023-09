Meta się zbroi. Razem z LG idzie na wojnę z Apple i Samsungiem

Meta po przejęciu Oculusa zdominowała rynek budżetowych urządzeń do wirtualnej rzeczywistości. Za mniej niż 2 tysiące złotych otrzymujemy okulary Quest 2, które oferują doskonałą immersję (jak na swoją cenę) oraz mnóstwo opcji, włączając w to możliwość podłączenia zestawu do komputera za pomocą technologii Quest Link.



Jednak czy to wszystko, co może zaoferować Meta, która zyskała sławę jako dostawca przystępnych cenowo rozwiązań VR? Co stało się z jej linią "pro"?