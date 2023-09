HarmonyOS na komputery osobiste najpewniej będzie przypominał ChromeOS, bazując na jądrze Linuxa. Ma być to otwartoźródłowy system przypominający to, co znamy z tabletów Huaweia - nie powinno też zabraknąć funkcji integracji ekosystemu Huawei. Inna kwestia to dostępność - system operacyjny Huaweia na "pecety" może dobrze również trafić tylko do Chin, a nowe laptopy MateBook w Europie wciąż korzystałyby z dobrodziejstw Windowsa.