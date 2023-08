Apple ma, to i Samsung będzie mieć. Wyciekła nowa zabawka dla najbogatszych

Wczesnym 2023 roku Samsung zapowiedział swoją odpowiedź na, wtedy jeszcze nieoficjalnego, Vision Pro od Apple. Warto zaznaczyć, że Samsung posiada już doświadczenie w produkcji headsetów do wirtualnej rzeczywistości - czy pamiętacie te gogle, do których wsuwało się smartfony tej południowokoreańskiej firmy, by zanurzyć się w wirtualnym świecie?



Teraz możemy oczekiwać czegoś więcej niż tylko namiastki, mianowicie godnego rywala dla produktu Apple. Ale przejdźmy do szczegółów.