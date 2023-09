Tak wygląda walka z przeciwnikami masztów. Wójt rozkłada ręce: czego nie zrobi i tak będzie źle

Słuchając wystąpienia Zbigniewa Szczepańskiego naprawdę mu współczułem położenia. Ale to pokazuje, że błąd popełniony został gdzieś wyżej, a problem zrzucony jest na szczebel lokalny. Tamtejsze władze nie mogą nic zrobić, jeżeli operator dogada się z właścicielem działki. Mogą tylko pełnić funkcję mediatora. Dla nas to lepiej, bo przecież zdarzały się sytuacje, że lokalni politycy, jak radni, uśmiechali się do protestujących i popierali ich działania. Samowolka mogłaby zaburzyć cały proces cyfryzacji. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie na barkach wójtów czy burmistrzów jest negocjowanie z oburzonymi.