Google ma nową opaskę sportową. Zapłacisz nią w sklepie i dowiesz się, gdzie iść

Opaski sportowe typu Xiaomi Band oferują naprawdę wiele, patrząc na to, ile kosztują. Niemniej jednak daleko im do pełnoprawnych inteligentnych zegarków z WearOS typu Galaxy Watch 6, czy Google Pixel Watch, ale z każdą generacją zyskują coraz to większe możliwości - przykładowo Mi Band NFC pozwala płacić zbliżeniowo w sklepie. Jeśli szukasz opaski sportowej, która pozwoli to samo, tyle że przy pomocy Google Pay, to właśnie znalazłeś.