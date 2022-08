Fitbit zadba o to, żebyś ruszył tyłek z kanapy. Pomogą w tym 3 nowe gadżety

Użytkownik jest w stanie po obudzeniu się przejrzeć swoje Fazy Snu i Oceny Snu. Do tego dochodzą przypomnienia o tym, by położyć się spać. Do tego dochodzi funkcja SmartWake, czyli budzik dzwoniący w najlepszym możliwym momencie, by wstać wypoczętym. Do tego dochodzi monitoring oddechu.