Sporą nowością jest też wykorzystanie szafirowej powłoki do ochrony wyświetlacza, co do niedawna było domeną wyraźnie droższych zegarków. Co daje nam ta zmiana? Spokój i świadomość, że mało co jest w stanie zarysować ekran i po roku czy dwóch Galaxy Watch5 będzie nadal wyglądał świeżo. O zalanie wodą też nie musimy się martwić - nowe zegarki marki Samsung są jak najbardziej odporne na wodę (5 ATM), a całość spełnia normę MIL-STD-810H.