Ta karta graficzna ma pięć wentylatorów. Mimo tego grzeje się jak diabli

Różnica na poziomie 20°C jest naprawdę tu niepokojąca - ze zrzutu wynika, że wentylatory karty osiągały ok. 2500 obrotów na minutę, generując spory hałas. Gdyby tego było mało, propozycja od MaxSun wcale nie jest tania - kosztuje ok. 2200 dolarów a katalogowa cena RTX-a 4090 to 1600 dolarów (u nas 8000 zł). Jest to zatem model premium, który zdecydowanie nie powinien oferować tak słabej kultury pracy - szczególnie patrząc na to, że ma do dyspozycji 5 wentylatorów.