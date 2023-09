Klienci znanego banku na celowniku cyberprzestępców. Ta strona wyłudza ich dane

Spreparowane strony banków, które idealną kopią klientów zachęcają ich do podania cyberprzestępcom danych to jedna z najpopularniejszych i najefektywniejszych metod wyłudzania informacji niezbędnych do przejęcia środków z konta.



W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami podobnych działań wymierzonych w klientów m.in. banku PKO oraz Banku Pocztowego i Credit Agricole. Tym razem celem są klienci banku BNP Paribas.