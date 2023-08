Uwaga na fałszywą stronę wielkiego banku. Oszuści chcą wyłudzić pieniądze

Proces logowania może wydawać się standardowy, ponieważ na pierwszej stronie mamy numer klienta lub login. Natomiast ma to oczywiście na celu przejęcie danych logowania. Co ciekawe, oszuści stworzyli także formularz, dzięki któremu do zalogowania się mamy użyć danych karty, chcą także wyłudzić kod SMS do weryfikacji. Ewidentne oszustwo, które może zadziałać na osoby niezaznajomione z metodami wykrywania przekrętów w sieci.